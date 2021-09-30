Азербайджан и Чехия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Чехией 30 сентября подписано соглашение о сотрудничестве в области энергетики, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

До церемонии подписания между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком состоялась встреча. Шахбазов, в частности, отметил, что расширение «Южного газового коридора» откроет путь к сотрудничеству в области низкоуглеродной экономики. Министр также предоставил информацию о проектах, реализуемых в Азербайджане, в области возобновляемой энергетики общей мощностью 700 МВт, по которым планируется провести аукцион, и пригласил чешские компании принять участие в этом процессе.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек также отметил, что энергетическое сотрудничество сыграло важную роль в развитии стратегического партнерства между двумя странами. Он подчеркнул важность оценки имеющихся возможностей бизнес-сообществ его страны.

После обсуждений Шахбазов и чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт подписали документ о сотрудничестве в сфере энергетики.

Соглашение предусматривает расширение двустороннего сотрудничества в области энергетики, нефти и газа, нефтехимии, возобновляемых источников энергии, а также биоэнергетики, и налаживание связей между соответствующими хозяйствующими субъектами в соответствии с национальным законодательством обеих стран. Также выражается поддержка реализации совместных энергетических проектов с третьими странами. Кроме того, документ охватывает такие вопросы, как развитие сотрудничества в области энергоэффективности и энергосбережения в жилищном секторе и на крупных энергоемких предприятиях, взаимный обмен информацией и опытом, проведение тренингов, совместных семинаров, конференций и форумов. Соглашение также предусматривает создание совместной рабочей группы по энергетическому сотрудничеству.

(Перевод: Турал Гараджаев)