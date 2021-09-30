ЕС запускает новый этап II проекта управления EU4Energy в Грузии

БАКУ / Trend / - Европейским союзом в Грузии был запущен новый этап II проекта управления EU4Energy на 2021-2021 годы, сообщил Trend директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач.

По его словам, проект управляется и реализуется Секретариатом Энергетического сообщества посредством специально предназначенного для этой задачи подразделения.

"Целью второго этапа проекта управления EU4Energy является содействие переходу на чистую энергию и декарбонизацию в Грузии, Молдове и Украине, а также поддержка политики Восточного партнерства после 2020 года. Эти страны уже подписали соглашения об ассоциации, в том числе об Всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с ЕС в энергетическом секторе. Кроме того, они имеют статус договаривающихся сторон в рамках Договора об Энергетическом сообществе", – отметил Копач.

Он отметил, что в рамках проекта будет оказана поддержка посредством разработки политики в области энергетики, основанной на фактических данных, а также путем транспонирования и внедрения законодательной базы Энергетического сообщества.

"Помимо этого, есть некоторые фонды под руководством ЕС, такие как Green for Growth Fund, E5P, а также KfW и т. д., которые инвестируют в Грузию в последние годы и, скорее всего, будут продолжать это делать. Их основная цель – внести вклад в реформирование энергетического сектора, повысить энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии", – добавил он.

Кроме того, был реализован ряд твиннинговых проектов ЕС и запущен новый проект по регулированию зеленой энергии в Грузии для усиления возможностей Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения страны, отметил Копач.