Во Франции пообещали полгода не повышать цены на газ

Заморозку тарифов на газ до апреля 2022 года планирует правительство Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Rossaprimavera.ru, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс в эфире французского телеканала TF1.

Кастекс заявил, что «повышения цен на газ больше не будет», а в апреле 2022 года цены вовсе начнут снижаться.

Вместе с тем глава французского правительства сказал, что в случае недостаточности мер по заморозке цен правительство может увеличить выделяемые домохозяйствам специальные