Атырауский НПЗ в Казахстане переходит на производство межсезонного дизельного топлива

Атырауский нефтеперерабатывающий завод переходит на производство межсезонного дизельного топлива, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Согласно производственному плану и запросу внутреннего рынка, в настоящее время на заводе проводятся мероприятия по подготовке технологических установок к выпуску межсезонного дизельного топлива с температурой фильтруемости минус 5 градусов. Эта продукция рассчитана на казахстанских потребителей в межсезонный период, когда температура воздуха не опускается ниже 5 градусов. Производство этого вида дизеля (ДТ-Е) экологического класса К4 началось на АНПЗ в 2019 году и стало возможным благодаря новым технологическим установкам, построенным в рамках проекта модернизации. С понижением температуры воздуха АНПЗ перейдет на выпуск других видов ДТ с ПТФ -15, -25, -32 и уникальных для Казахстана низкозастывающих Khazar-38, Altay-45», - сообщили в пресс- службе завода.

Проинформировав, что в связи с напряженной ситуацией с дизельным топливом на внутреннем рынке Атырауский НПЗ совместно с АО НК «КазМунайГаз» принял решение о переносе проведения текущего ремонта, утвержденного Министерством энергетики РК в сентябре 2021 года, на более поздний срок.

«За 8 месяцев 2021 года АНПЗ произвел 1 027 123 тонны дизельного топлива, что на 10,5 тысячи тонн больше, чем произведено за аналогичный период 2020 года. При этом за восемь месяцев 2021 года заводом отгружено 1 млн 032 тысячи тонн дизеля, что почти на 13 тысяч тонн больше, чем было отгружено за аналогичный период 2020 года. Стоит отметить, что начиная с 5 мая резервуары товарного парка дизельного топлива «сухие». При производстве товарной партии дизельного топлива она сразу отгружается потребителям. Отгрузка осуществляется по всем регионам РК с приоритетом обеспечения города Атырау, Атырауской области и западного региона страны»,- проинформировали в пресс-службе. Напомним, АНПЗ работает по давальческой схеме и не занимается реализацией нефтепродуктов.