Нефть дешевеет в преддверии заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в ожидании заседания ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,32% — до 79,02 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 75,58 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают новостей от ОПЕК+ по дальнейшим планам наращивания добычи. Заседание ОПЕК+ запланировано на понедельник, 4 октября. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств в рамках нефтяной сделки.

По словам аналитиков Rystad Energy, которые приводит газета Wall Street Journal, трейдеры указывали в сообщениях, что ОПЕК+ может рассмотреть возможность увеличения добычи больше, чем планировалось, на своем предстоящем заседании. "Однако такой исход маловероятен. Несмотря на узкий рынок энергоносителей, для ОПЕК + было бы нехарактерно проводить такую резкую политику в ответ на энергетический кризис", — добавили эксперты.