Стоимость азербайджанской нефти превысила $83 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого октября повысилась на 3,12 доллара относительно предыдущего показателя и составила 83,56 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 3,07 доллара - до 82,84 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,92 доллара, составив 78,24 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертое октября увеличилась на 3,05 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 81,77 доллара за баррель.

Официальный курс на пятое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev