Стоимость азербайджанской нефти превышает $83 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого октября сократилась на 1,98 доллара относительно предыдущего показателя и составила 83,17 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,98 доллара - до 82,39 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, сократилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,03 доллара, составив 77,75 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого октября понизилась на 2,05 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 81,41 доллара за баррель.

Официальный курс на седьмое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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