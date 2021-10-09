Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого октября выросла на 0,97 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,78 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,95 доллара - до 83,98 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,36 доллара, составив 78,76 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого октября повысилась на 1,08 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 82,98 доллара за баррель.

Официальный курс на девятое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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