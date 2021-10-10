EIB выделит еще 35 млн евро для проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ /Trend/ - Проектная компания по строительству интерконнектора Греция-Болгария (IGB) - ICGB AD рассчитывает получить третий транш кредита от Европейского инвестиционного банка (EIB) в четвертом квартале 2021 года, сообщили Trend в ICGB AD.

"К середине 2021 года в рамках утвержденного кредита EIB было получено 60 миллионов евро. Первый утвержденный транш в размере 30 миллионов евро был выделен в августе 2020-го, а второй (30 миллионов евро) - в январе 2021 года. Третий транш в размере 35 миллионов евро запланирован на четвертый квартал 2021 года. Мы отправили запрос на получение средств в рамках Европейской энергетической программы восстановления (EEPR), и к середине ноября 2021 года ожидается выделение 16,5 миллиона евро. В настоящее время проводится аудит технических и финансовых отчетов. Аудит для первого утвержденного транша в рамках EEPR уже проведен Еврокомиссией", - сказали в компании.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность проекта - три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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