Цены на нефть растут на высоком спросе

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут почти на 2%, поскольку высокий спрос на нее поддерживается прежде всего дорогим газом. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,63%, до 83,74 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 2,04%, до 80,95 доллара за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром продолжается рост предыдущей недели, чему способствует высокий спрос на это сырьё в качестве альтернативы природному газу, который сильно подорожал. Так, в Европе газовые фьючерсы с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров. Правда, к концу недели они откатились почти до 1000 долларов, но импульс к спросу на замену газа был дан серьёзный.

Кроме того, на последнем заседании ОПЕК+ альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений.

"Цены на нефть по-прежнему поддерживаются высоким спросом со стороны некоторых потребителей энергии, которые могут использовать нефть в качестве альтернативы природному газу, а также ограниченными поставками нефти со стороны ОПЕК+", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики NAB.