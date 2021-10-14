Еще две энергокомпании В Британии обанкротились из-за роста цен на газ

В Великобритании энергетические компании Pure Planet и Colorado Energy обанкротились на фоне роста цен на газ. Теперь число обанкротившихся с начала сентября компаний достигло 11, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Обанкротившиеся накануне две компании в общей сложности обслуживали около 250 тысяч клиентов.

"Правительство и [регулятор британского рынка электроэнергии] Ofgem настаивали на том, чтобы Pure Planet поставляла энергию по ценам существенно ниже имеющихся сейчас закупочных", - сообщили представители компании.

Из-за роста цен на газ целый ряд небольших британских энергетических фирм обанкротился. В общей сложности они обслуживали порядка двух миллионов клиентов.