Еще две энергокомпании В Британии обанкротились из-за роста цен на газ
В Великобритании энергетические компании Pure Planet и Colorado Energy обанкротились на фоне роста цен на газ. Теперь число обанкротившихся с начала сентября компаний достигло 11, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.
Обанкротившиеся накануне две компании в общей сложности обслуживали около 250 тысяч клиентов.
"Правительство и [регулятор британского рынка электроэнергии] Ofgem настаивали на том, чтобы Pure Planet поставляла энергию по ценам существенно ниже имеющихся сейчас закупочных", - сообщили представители компании.
Из-за роста цен на газ целый ряд небольших британских энергетических фирм обанкротился. В общей сложности они обслуживали порядка двух миллионов клиентов.
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