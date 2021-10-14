Высокий спрос на газ в Европе может способствовать удвоению мощности прокачки TAP

БАКУ /Trend/ - Высокий спрос на газ в Европе может придать импульс удвоению мощности прокачки Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сказал в четверг Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, консорциум TAP AG регулярно проводит тестирование рынка, которое известно, как открытый сезон.

"В этот период TAP получает предложения от потенциальных поставщиков и рассматривает их применительно к прогнозируемому спросу на рынке сбыта. Летом этого года консорциум заявил о начале очередного тестирования рынка, которое продлится до лета 2022-го. TAP может привлекать газ как из Азербайджана по "Южному газовому коридору", так и из других источников – например, сжиженный газ (LNG). Если предложения будут коммерчески выгодными, будет принято решение о соответствующем расширении пропускной способности газопровода. К 10 миллиардам кубометров газа в год может добавиться некоторый объем – максимум речь может идти об удвоении мощности прокачки. Учитывая, что газопровод сейчас уже почти вышел на полную мощность в соответствии с его нынешней конфигурацией, а также высокий спрос на природный газ в Европе, предполагаю, что тестирование рынка может дать обнадеживающий результат", - сказал Ахмедов.

Он также сообщил, что в Азербайджане разрабатывается ряд перспективных структур, которые могли бы через несколько лет стать дополнительным источником экспортного газа.

"Основная часть нефти и газа в Азербайджане добывается в море. Разработка глубоководных газовых месторождений – долгосрочный процесс. Как правило, ему предшествует решение о сбыте продукции, что связано с физическими особенностями природного газа и его транспортировки", - сказал Ахмедов.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью ЮГК, ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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