В ОАЭ заявили, что будут координировать с ОПЕК+ вопрос наращивания добычи нефти

ОАЭ имеют возможности для наращивания добычи нефти, но страна будет координировать действия по этому вопросу с ОПЕК+. Об этом заявил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах "Российской энергетической недели", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не намерены принимать решения самостоятельно, мы будем координировать свои действия с ОПЕК+. Хотя мы имеем возможность наращивать добычу, как и другие страны", - сказал он.