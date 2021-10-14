В ОАЭ заявили, что будут координировать с ОПЕК+ вопрос наращивания добычи нефти
ОАЭ имеют возможности для наращивания добычи нефти, но страна будет координировать действия по этому вопросу с ОПЕК+. Об этом заявил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах "Российской энергетической недели", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы не намерены принимать решения самостоятельно, мы будем координировать свои действия с ОПЕК+. Хотя мы имеем возможность наращивать добычу, как и другие страны", - сказал он.
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