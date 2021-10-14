Азербайджан имеет на Каспии огромные запасы газа, которые при определенных условиях также могут быть использованы – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет на Каспии огромные запасы газа, которые при определенных условиях также могут быть использованы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в России.

«Азербайджан сегодня производит и экспортирует газ и наращивает свои экспортные возможности. Страна имеет на Каспии огромные запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы», - сказал он.

По словам Шахбазова, высокие цены на газ сегодня поднимают цены и на другие источники энергии, в том числе на уголь.

«Сегодня, если мы посмотрим на рост импорта угля в Европу за последние полгода, то поймем, что практически, сокращая инвестиции в газовую отрасль, мы, используя больше угля, используя больше нефтепродуктов, наносим больше вреда экологии. Это практически сегодня происходит и поэтому мы должны это учитывать и достаточно разумно использовать все существующие виды энергоресурсов, которые имеются в наличии. Конечно же, газ, который является наиболее экологически чистым по сравнению с другими углеводородами, должен иметь, и я уверен, что будет иметь свою роль в отношении всего спектра видов углеводородов. Мы сегодня видим различные прогнозы по газу. Они очень сильно разнятся. Это проблема для многих стран-производителей и потребителей», - сказал министр.