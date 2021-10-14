Министр энергетики принял участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, передает Trend со ссылкой на министерство.

На форуме, в котором приняли участие правительственные чиновники ряда стран, руководители международных организаций и нефтегазовых компаний, авторитетные исследователи и представители СМИ, обсуждались использование традиционных и возобновляемых источников энергии, новые направления международного сотрудничества в области энергетики, углеродная нейтральность, энергетический переход и многие другие актуальные темы.

Министр принял участие в обсуждениях на сессии «Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?». На сессии состоялся обмен мнениями по таким темам, как позиция традиционных энергоносителей в глобальном энергетическом балансе, адаптация существующей энергетической инфраструктуры к новым источникам энергии, достаточность потенциала реализуемых нефтегазовых проектов для удовлетворения потребностей в энергии, возможность энергетического перехода с использованием энергоносителей углеводородного происхождения и другие.

Парвиз Шахбазов, отвечая на вопрос о регулирующей роли газа в энергетическом переходе, отметил, что сокращение инвестиций в газовую промышленность, которая в настоящее время считается экологически чистым видом углеводородного топлива, в будущем может привести к увеличению использования энергоносителей, которые оказывают большее негативное влияние на экологию. В связи с этим было отмечено, что в сложившейся ситуации решения по энергетическому переходу должны формироваться на основе комплексного подхода к вопросам экологической безопасности и энергетической безопасности.

Обратив внимание на принятые под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева стратегические решения и проводимую работу по расширению использования «зеленой энергии» в нашей стране, министр, в частности, проинформировал о существующем потенциале по развитию ветроэнергетики в море. Он отметил, что продолжается работа по направлению технических мощностей, первоначально оцениваемых в 157 ГВт, на производство «зеленого водорода» в будущем.

Министр энергетики провел ряд двусторонних встреч в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». На отдельных встречах с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком и министром энергетики Николаем Шульгиным было обсуждено текущее состояние сотрудничества в нефтегазовой, электроэнергетической сферах, реализация совместных проектов и ряд других вопросов. Было отмечено, что сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере развивается по всем направлениям. Были обсуждены текущая политика в области возобновляемой энергии и реализуемые стратегические проекты. Было подчеркнуто значение диверсификации энергоресурсов в целях обеспечения энергетической безопасности. Также было отмечено, что в обеих странах предпринимаются реальные шаги в этом направлении.

На встрече с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом состоялся обмен мнениями о перспективах соглашения «ОПЕК плюс», были отмечены практические результаты решающей роли консенсуса между странами «ОПЕК плюс» в балансировка рынка. Парвиз Шахбазов пригласил коллегу в Азербайджан для участия в церемонии закладки фундамента ветряной электростанции мощностью 240 МВт, которая планируется в ближайшее время.

На встрече с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто были обсуждены вопросы, вытекающие из сотрудничества двух стран в области нефти, газа, «зеленой энергии», выражена поддержка развитию существующих связей между регулирующими энергетику структурами стран.