Стоимость азербайджанской нефти превышает $86 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 октября подешевела на 0,11 доллара относительно предыдущего показателя и составила 86,34 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,11 доллара - до 85,56 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, сократилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,18 доллара, составив 80,79 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 октября понизилась на 0,33 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,63 доллара за баррель.

Официальный курс на 19 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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