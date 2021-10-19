Азербайджан поддерживает все международные усилия по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях – министр

БАКУ/Trend/ - Азербайджан поддерживает все международные усилия по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях.

Об этом сказал во вторник министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе презентации портала "Прозрачность в добывающей отрасли" государственного комитета статистики, сообщает Trend.

По его словам, обеспечение еще большей прозрачности в добывающей отрасли Азербайджана способствует привлечению в страну дополнительных инвестиций.

"В 2020 году государственным комитетом по статистике Азербайджана был подготовлен портал, куда интегрировали системы добывающих структур Азербайджана с целью предоставления населению страны прозрачной информации. В этом направлении нашим министерством сделан ряд позитивных шагов", - добавил министр.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)