bp завершила техобслуживание платформы «Чираг» раньше запланированного срока

БАКУ /Trend/ - Процесс реализации 25-дневной программы технического обслуживания, начавшийся 23 сентября 2021 года на платформе «Чираг» на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, был успешно завершен 16 октября, то есть на два дня раньше запланированного срока, сообщает в среду Trend со ссылкой на bp.

«Была обеспечена безопасная реализация всех работ, предусмотренных программой, запущены производственно-экспортные системы платформы. В настоящее время идет процесс постепенного увеличения производства. Следует отметить, что программа плановых работ по техническому обслуживанию включала в себя работы по осмотру и обновлению, включая замену наконечников горелок, модернизацию системы зажигания, замену клапанов трансмиссии и капитальный ремонт. Основная часть программы также включала в себя работы по проекту газлифта «Чираг», которые могли быть выполнены только после остановки платформы», - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, этот проект призван продлить срок службы платформы, увеличить производство и обеспечить более безопасную и надежную работу платформы.

Отметим, что bp является оператором разработки АЧГ.

Доли участия в АЧГ выглядят следующим образом: BP (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited - OVL (2,31 процента).

(Автор: Ляман Зейналова)

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