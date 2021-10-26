ОПЕК находится под сильным давлением на фоне роста цен на нефть - французский эксперт

БАКУ /Trend/ - На ОПЕК оказывается сильное давление, чтобы картель принял меры для снижения цен на нефть, сказал Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен.

"Контракты декабря 2021 года на североморскую нефть Brent закрылись на уровне 85,53 доллара за баррель в Лондоне 22 октября и на West Texas Intermediate - на уровне 83,76 доллара за баррель в Нью-Йорке. Цена на Brent в апреле 2020 года составляла всего 18 долларов за баррель. В самом начале прошлого года, до кризиса с COVID-19, цена на нефть марки Brent составляла около 68 долларов за баррель. В период с 2011-го по конец первой половины 2014 года цены на нефть были выше 100 долларов за баррель. В июле 2008 года цена на нефть марки Brent даже достигла исторического пика в 147 долларов за баррель", - напомнил Перрин.

Эксперт отметил, что давление США на ОПЕК с целью снижения высоких цен на нефть - не новое явление.

"Летом советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан публично заявил, что ОПЕК+ делает недостаточно для поддержки восстановления мировой экономики. А несколько дней назад сам президент США заявил, что цены на бензин очень высоки из-за того, что ОПЕК отказывает в поставках", - отметил Перрен.

Эксперт считает, что основная проблема США и других стран - импортеров - это не только рост цен на нефть, а в целом очень сильный рост цен на энергоносители (нефть, газ, уголь, электроэнергия).

"Цены на энергоносители очень чувствительны с политической и экономической точки зрения, потому что имеют решающее значение для потребителей и экономики. Таким образом, политические лидеры сталкиваются с серьезным недовольством из-за давления на покупательную способность потребителей, а также на издержки и прибыльность многих компаний. Поэтому совершенно логично, по крайней мере, с политической точки зрения, что на ОПЕК и ОПЕК+ оказывается сильное давление по вопросу принятия мер для стабилизации или снижения цен на нефть. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 4 ноября. Ее цель - принять решение об уровне добычи ОПЕК+ в декабре. В июле страны ОПЕК+ решили увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в день каждый месяц с августа 2021 года. Многие страны - потребители, включая США, хотели бы, чтобы ОПЕК+ вышла за рамки своего июльского решения и поставила на рынок больше нефти. Сюда входят многие западные страны, а также некоторые развивающиеся государства, которые импортируют и потребляют все больше и больше нефти", - заключил Перрен.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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