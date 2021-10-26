Стоимость азербайджанской нефти превысила $88 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 октября повысилась на 1,5 доллара относительно предыдущего показателя и составила 88,19 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,39 доллара - до 87,25 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,36 доллара, составив 83 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 октября повысилась на 1,15 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 86,12 доллара за баррель.

Официальный курс на 26 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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