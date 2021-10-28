Нефть продолжает дешеветь на данных о росте ее запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают резкое снижение среды на данных о росте запасов этого сырья в США. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,03%, до 82,17 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,81%, до 81,14 доллара за баррель.

На рынке нефти в четверг утром продолжается отрицательная динамика, после того как накануне минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 октября, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1% — до 430,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателей лишь на 1,9 миллиона баррелей, а Американский институт нефти (API) ранее сообщил об увеличении на 2,3 миллиона.

Кроме того, трейдеры следят за перспективой возобновления ядерных переговоров Ирана со странами Евросоюза.

"Дальнейшие поставки могут поступать из Ирана, поскольку возобновление ядерных переговоров между страной и ЕС предполагает возможность того, что он вскоре снова сможет экспортировать нефть", — сказали газете Wall Street Journal аналитики CBA.