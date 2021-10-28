В Узбекистане субсидируют разницу в средней цене газа
Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 20-м пленарном заседании 21 октября одобрил увеличение предельных размеров ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета распорядителям бюджетных средств первого уровня в 2021 году на 11,69 трлн сумов (около 1,1 млрд долларов), передаёт Trend со ссылкой на агентство «Газета.uz».
Согласно одобренным изменениям, текущие расходы Министерства энергетики увеличиваются на 1,09 трлн сумов ($102 млн) — с 43,8 млрд сумов до 1,14 трлн сумов. Из этой суммы 1 трлн сумов ($93,6 млн) планируется использовать как «субсидию на покрытие разницы в средней цене покупки и продажи природного газа для удовлетворения потребностей потребителей республики».
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