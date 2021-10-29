Нефть дорожает в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после снижения в среднем на 1-2% за торговую неделю. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,36% — до 83,96 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,17% — до 82,95 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционная динамика после того как цена марки Brent опустилась за неделю на 1,8%, а марки WTI – на 1%. Такому снижению способствовали различные факторы.

Инвесторы пристально следили за новостями о возможном возобновление ядерной сделки между Ираном и странами Евросоюза, которые потенциально могут привести на рынок дополнительные объемы нефти.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, рост числа случаев заболевания COVID-19 во всем мире может ослабить спрос на нефть. "Китай, один из крупнейших в мире импортеров нефти, по-прежнему борется со вспышками заболеваемости COVID-19 с помощью блокировок, которые ограничивают спрос на сырую нефть", — добавили эксперты.