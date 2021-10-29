Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика 29 октября 2021 10:39 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 октября понизилась на 1,11 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,78 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,12 доллара - до 84,83 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,93 доллара, составив 80,89 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 октября снизилась на 1,07 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,48 доллара за баррель.

Официальный курс на 29 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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