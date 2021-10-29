Консорциум TAP получил запросы на резервирование мощности трубопровода до 2031 года
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В Азербайджане рассматривается вопрос снижения возраста подлежащих вакцинации от COVID-19 граждан - депутат
«Лаборатория Касперского» рассказывает об эволюции русскоговорящей киберпреступности за последние пять лет
Приватизируется ряд предприятий ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и находящихся на его балансе объектов - Распоряжение
Более половины объема грузоперевозок Азербайджана в октябре через систему «Единое окно» пришлось на автотранспорт
Рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане делает необходимой вакцинацию третьей дозой - минздрав
Центробанк Азербайджана опроверг информацию об искусственном удержании курса маната на стабильном уровне
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
На освобожденных землях Азербайджана до конца года планируется строительство 11 водомерных станций - замминистра