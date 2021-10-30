ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) готов поддержать усилия азербайджанского правительства по выполнению обязательств по сокращению выбросов в соответствии с Парижским соглашением по климату и инвестировать в зарождающийся сектор климатического финансирования в Азербайджане. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

"Энергоэффективность, повышение устойчивости к климатическим изменениям и поддержка производства электроэнергии из возобновляемых источников – это те сферы, в которых мы будем стремиться оказать поддержку. Это соответствует стратегии ЧБТР по финансированию борьбы с климатическими изменениями и его намерению активизировать такую ​​деятельность в странах - участницах, помочь им осуществить "зеленый" переход", - сказал Панкин.

По его словам, ЧБТР продолжит адаптировать свою деятельность, чтобы помочь Азербайджану в достижении его экономических приоритетов.

"Диверсификация экономики - одна из таких особенностей, и банк будет искать способы помочь азербайджанским компаниям, не связанным с секторами ископаемого топлива, развиваться и расти. Это будет непросто, учитывая влияние, которое энергетический сектор оказывает на неэнергетическую экономическую деятельность, но для Азербайджана важно увеличить потенциал прибыльности и в других секторах экономики", - считает Панкин.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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