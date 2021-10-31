ЕБРР продолжает поддерживать развитие энергетической инфраструктуры в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В Казахстане начата работа по подготовке программы развития секторов электроэнергетической и газовой инфраструктуры. Об этом сообщили Trend в Европейском банке развития и реконструкции (ЕБРР).

По его данным, ЕБРР и Агентство США по международному развитию (USAID) вместе с министерством энергетики Казахстана разрабатывают программу достижения углеродной нейтральности до 2060 года в секторе энергетики.

"В рамках разработки программы предполагается смоделировать наиболее оптимальный путь для достижения углеродной нейтральности в энергетическом секторе Казахстана к 2060 году", - сказали в банке.

После утверждения программы министерство энергетики Казахстана будет планировать развитие тех или видов альтернативной энергетики с целью достижения углеродной нейтральности.

ЕБРР является пионером в финансировании проектов по продвижению ВИЭ и борьбе с изменением климата. Банк стал крупнейшим инвестором в возобновляемые источники энергии в регионах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Южного и Восточного Средиземноморья.

Отметим, что в марте 2021 года министерство энергетики Казахстана и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в разработке и реализации долгосрочной стратегии развития секторов электроэнергетической и газовой инфраструктуры в Казахстане.