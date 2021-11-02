Недостаток инвестиций в нефтегазовый сектор: Как мир вслепую идет к очередному кризису?

БАКУ/Trend/ - Ведущие исследовательские организации в области энергетики и средства массовой информации предупреждают о грядущем гораздо более серьезном энергетическом кризисе, если капитальные расходы в мировом секторе добычи нефти и газа не вырастут существенно в ближайшем будущем. Основной тон большинства этих предупреждений заключается в том, что будущий дефицит предложения будет намного хуже, чем тот, который наблюдается в настоящее время по всему миру.

Как сказал Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен, это связано с ценами на нефть.

"За последние семь лет нефтяные компании пережили два периода падения цен на нефть: первый период между летом 2014 года и началом 2016 года и, конечно же, 2020 год, связанный с пандемией COVID-19. В обеих ситуациях падение цен на нефть было резким (минимум -70 процентов для марки Brent). В апреле 2020 года цена Brent составляла 18 долларов за баррель против 68 долларов за баррель в самом начале 2020 года. Низкие цены на нефть означают, что инвестиции в разведку и добычу нефти и газа менее выгодны. В таком случае нефтяные компании вполне логично сократят свои инвестиции, что может отразиться на добыче через несколько лет", - сказал французский эксперт.

Перрен отметил, что с ноября 2021 года цены на нефть значительно возросли: "29 октября цена на нефть марки Brent по декабрьским контрактам составила 84,38 доллара за баррель (цена закрытия), что намного выше ее уровня в начале 2020 года. Но нефтяные компании остаются осторожными по следующим причинам: трудно забыть два недавних периода низких цен на нефть; пандемия COVID-19 еще не закончилась на мировом уровне; многие из этих компаний столкнулись с большими убытками в 2020 году, они хотят улучшить свое финансовое положение, погасить часть своих долгов и обеспечить для своих акционеров более высокие дивиденды и обратный выкуп акций".

Как отметил эксперт, нефтяные компании принимают во внимание эволюцию мирового энергетического ландшафта, готовность международного сообщества бороться с изменением климата, рост возобновляемых источников энергии, разработку электромобилей и множество объявленных мер и политик, направленных на сокращение доли ископаемых видов топлива (нефть, уголь и природный газ) в энергобалансе.

"Но для реализации этой политики требуется время. Мировой спрос на ископаемое топливо вырастет по итогам 2021 года. Мир будет нуждаться в ископаемых видах топлива еще долгие годы, потому что сегодня этот вид топлива покрывает чуть более 80 процентов мирового потребления энергии. Переход на "чистую" энергию не будет быстрым, простым и дешевым, он будет долгим, сложным и дорогостоящим. Это означает, что есть еще много возможностей инвестировать в разведку и добычу нефти и газа, даже если несколько нефтяных компаний, в основном европейские (Shell, BP, Total, Eni), намереваются стать энергетическими компаниями, а не только нефтегазовыми", - сказал он.

По словам Перрена, существует риск нехватки нефти примерно в середине 2020-х годов из-за недостаточных инвестиций за последние годы: "Мы должны учитывать такую вероятность. Если этот сценарий подтвердится, цены на нефть будут продолжать расти, поскольку нефть останется самым важным источником энергии в 2025 году и в последующий период. При этом невозможно сказать, достигнут ли цены на нефть 100 долларов за баррель или 150 долларов за баррель на этом фоне".

Совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен считает, что продолжающееся снижение объема инвестиций в добычу нефти и газа во всем мире вызывает беспокойство, поскольку это не только ограничивает будущую добычу нефти и газа, но и влияет на общие производственные возможности в настоящее время.

"Исследования, проведенные Международным энергетическим форумом, показывают, что в последние годы капиталовложения в этот сектор сократились более чем на 25 процентов. Основная угроза исходит от инвесторов и политиков, которые сосредоточены на продаже активов или открыто заявляют, что больше не хотят инвестировать в углеводороды. Потребность в новых инвестициях в ближайшие годы достигнет триллионов долларов. Если компании в ближайшее время не обеспечат этот объем инвестиций, общий спад в крупных нефтегазодобывающих регионах составит около 8-9 процентов в год. Чтобы противостоять упадку, уже нужны многомиллиардные инвестиции. Saudi Aramco разработала крупный инвестиционный план, чтобы не только сохранить добычу на прежнем уровне, но и увеличить добычу до 13 миллионов баррелей в сутки", - сказал он.

Виддерсховен отметил, что если спрос на углеводороды во всем мире будет увеличиваться, как сейчас указывается в большинстве отчетов, нарастает кризис предложения, который приведет к росту цен. Возможные диапазоны цен на 2021-2022 годы будут в районе 100-110 за баррель.

Капитальные затраты в нефтяную отрасль сейчас намного ниже, чем несколько лет назад. Многие эксперты считают, что существует связь между этой тенденцией и тем фактом, что нефтяные компании больше не намерены вкладывать большие суммы денег в добычу нефти и газа из-за изменения климата и перехода к "зеленой" энергетике. Снижение инвестиций в добычу может привести к дефициту предложения сырой нефти в конце этого десятилетия, независимо от того, когда произойдет пик спроса на нефть.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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