Казахстан планирует изучить мировой опыт в сфере эксплуатации АЭС

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует изучение мирового опыта по строительству и эксплуатации АЭС. Об этом сообщили Trend в казахстанском министерстве энергетики.

В настоящее время в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева минэнерго совместно с заинтересованными организациями проводит исследования по развитию атомной энергетики на основании природно - климатических факторов и возможному влиянию АЭС на окружающую среду, отмечается в сообщении.

"Минэнерго планирует изучить мировой опыт по строительству и эксплуатации АЭС и провести анализ безопасности имеющихся на рынке реакторных технологий мировых производителей в соответствии с нормами безопасности Международного агентства по атомной энергии и требованиями мировых регуляторных органов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время население Казахстана недостаточно осведомлено в вопросах безопасности АЭС.

"В связи с этим правительство проводит информационно - разъяснительную работу", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в этом году Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в Казахстане.

"Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть этот вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция", - сказал президент, выступая в формате видеоконференцсвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.

В данной связи глава государства поручил правительству и казахстанскому госфонду "Самрук-Казына" в течение года изучить возможности развития в республике атомной энергетики.