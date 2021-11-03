Стоимость азербайджанской нефти превысила $87 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго ноября не изменилась по сравнению с предыдущим показателем и составила 87,08 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light также не изменилась и составила 86,13 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,12 доллара - до 82,14 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго ноября понизилась на 0,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,52 доллара за баррель.

Официальный курс на третье ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: ) Twitter: agdzhaev