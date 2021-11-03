Следует ускорить расширение "Южного газового коридора" - американский эксперт

Энергетика 3 ноября 2021 14:13 (UTC+04:00)
Следует ускорить расширение "Южного газового коридора" - американский эксперт
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