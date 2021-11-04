Экспорт газа с "Шах Дениз" через Сангачальский терминал увеличился почти на 21%
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В рамках VIII Глобального Бакинского форума началась третья панель на тему "Новый мировой порядок после COVID-19" (ФОТО)
Восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возвращение туда бывших вынужденных переселенцев является приоритетным направлением - Шахмар Мовсумов
Ситуация с климатическими изменениями ухудшится, если не будет предпринято необходимых шагов - Эхуд Барак
Самое важное сегодня - найти способы построения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией - Секута
Только на нынешней территории Физулинского международного аэропорта обезврежено более 1,2 тыс. мин - Джейхун Байрамов
В последние недели Иран озвучивает положительные месседжи, которые высоко оценивает Азербайджан - Джейхун Байрамов
Глобальный Бакинский форум важен для обсуждения актуальных вопросов в постковидный период - посол доброй воли ЮНЕСКО (Эксклюзив)
Глобальный Бакинский форум может помочь найти пути решения проблемы неравномерной вакцинации - Роберт Секута (Эксклюзив)
Мировое сообщество должно приложить больше усилий для мира и стабильности - президент Института внешних связей Китая
Став свидетелем развития Азербайджана за последние 15 лет, можно сделать вывод, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий будут полностью реализованы - бывший премьер-министр Румынии
Надеюсь на скорейшее возвращение бывших беженцев на освобожденные территории Азербайджана - экс-генсек ОИС
В рамках VIII Глобального Бакинского форума проводится первая панель на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» (ФОТО)
Представители Албано-удинской христианской религиозной общины посетили село Чинарлы Ходжавендского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В странах, в которые поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на газ, и никто не замерз от холода
Надеюсь, что поддержание мира будет пунктом номер один в повестке дня всех стран Южного Кавказа - экс-глава МИД Египта
В Агджабеди восстановлено более 500 объектов, пострадавших вследствие армянской агрессии - госкомитет Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: С первых дней начала пандемии Азербайджан очень активно работал как в стране, так и на международном уровне