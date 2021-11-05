ЕБРР готов помочь Азербайджану увеличить инвестиции в «зеленую» экономику (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов помочь Азербайджану увеличить инвестиции в "зеленую" экономику, сказала в эксклюзивном интервью Trend глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова.

"Правительство Азербайджана приняло стратегическое решение развивать сектор возобновляемой энергетики. С этой целью Азербайджан обязался сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов и увеличить к 2030 году долю ВИЭ в общей выработке электроэнергии до 30 процентов в соответствии со своими обязательствами по Парижскому соглашению. Для достижения этих целей ЕБРР готов помочь Азербайджану увеличить инвестиции в "зеленую" экономику, поскольку видит огромный потенциал для сектора ВИЭ и стремится оказать реальное воздействие в данной сфере", - сказала Махмудова.

По ее словам, одним из ключевых приоритетов ЕБРР в его страновой стратегии на 2019-2024 годы для Азербайджана является поддержка перехода к "зеленой" экономике.

"В рамках этой стратегии ЕБРР оказывает ощутимую поддержку энергетическому сектору Азербайджана", - сказала Махмудова.

Глава представительства напомнила, что в письме о намерениях, подписанном с министерством энергетики Азербайджана в сентябре 2017 года, говорится о способах стимулирования развития возобновляемых источников энергии и поддержки либерализации рынка путем создания независимого агентства по регулированию энергетики.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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