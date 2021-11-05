До 800 млн человек в мире не имеют доступа к электроэнергии - замглавы МЭА

БАКУ /Trend/ - В мире до 800 миллионов человек не имеют доступа к электроэнергии.

Об этом сказала в пятницу заместитель исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Мэри Уорлик на панели на тему "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

По ее словам, пандемия COVID-19 еще больше ограничила доступ людей к электроэнергии.

"Думаю, климатические изменения только усугубили эту ситуацию", - сказала Уорлик.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)