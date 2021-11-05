Азербайджан поддерживает все мировые требования по климатическим изменениям – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает все мировые требования по климатическим изменениям, а также выдвигает свои пути решения этой проблемы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на панели на тему "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, этот форум превратился в платформу обсуждения и решения глобальных проблем.

"Глобальные климатические изменения сегодня входят в повестку дня всех стран мира, и этот вопрос активно обсуждался в Глазго. Считаю, что возложенная на нас в этой сфере ответственность должна регулироваться политическими инструментами", - сказал Шахбазов.

К примеру, сегодняшняя ситуация с состоянием энергетики в Европе не должна получить дальнейшего развития, отметил министр.

"Мы должны помочь европейским странам решить эту проблему. Кроме того, в решении какого-либо вопроса нельзя сосредотачиваться на одном секторе, мы должны решать повседневные проблемы более расширенно", - сказал Шахбазов.

Он также сообщил, что в 2020 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии в мире достигла 29 процентов.

"Мы знаем, что этого недостаточно, и должны расширять существующий потенциал ВИЭ", - сказал Шахбазов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)