Добыча газа на месторождении «Шах Дениз» выросла на 20%
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Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход – глава МИД Азербайджана
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