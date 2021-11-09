Назван объем поставок SOCAR авиатоплива в Украину
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Поздравляю всех с Днем государственного флага Азербайджанской Республики! (ФОТО)
Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне стала главным военно-политическим событием 2020 года - Игорь Коротченко
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве открылась художественная выставка «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На здании Музейного центра в Баку продемонстрирована видеопроекция по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)
Эмоции зашкаливали! Джамал Алиев рассказал о выступлении с азербайджанскими мастерами на сцене Московской консерватории (ФОТО)
Железный кулак - древние и современные воины с разящим мечом и горящим факелом. Посвящается Победе Азербайджана (ВИДЕО)
Благодаря политической мудрости и решимости Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился цели – экс-президент Латвии
Пусть восстановление территориальной целостности нашей Родины приведет к новым победам - Герман Захарьяев
Очень трогательный фильм! Звонок из настоящего в 1993 год… Сын сообщает отцу о Победе Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Восстановление транспортных коммуникаций и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе – Александр Лукашенко
Оказана социальная помощь семьям малообеспеченных шехидов и ветеранов Дашкесана со стороны ЗАО “AzerGold” (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья на Джыдыр дюзю, дан старт восстановлению леса Топхана в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с шествия по случаю Дня Победы в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Армения угрожала нам новой оккупацией. Кто-то должен был преподать им урок или нет?
Президент Ильхам Алиев: Мы смогли довести до мировой общественности карабахские реалии, зверства армян, связанные с оккупацией
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы зависели от каких-то других больших государств, то нам никогда не позволили бы выполнить эту почетную миссию
Президент Ильхам Алиев: Избираясь первый раз на пост Президента, я сказал, что мы любой ценой отберем у врага наши исторические земли