8 ноября 2021 года в Казахстане стартовали аукционные торги по отбору проектов ВИЭ. Аукционы в текущем году начались с проведения отбора проектов гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью 20 МВт. Аукцион признан состоявшимся, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

К участию в аукционных торгах были допущены 4 компании. В ходе проведения торговой сессии участниками было подано 6 ценовых предложений, единичная мощность проектов составила от 1,4 до 4,9 МВт. Суммарный объем поданных заявок составил 11,8 МВт. Предельная аукционная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов ГЭС в 2021 году составила 15,2 тг/кВтч (без НДС).

В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон заявок, полученных от участников аукционных торгов, составил от 15,19 до 15 тг/кВтч (без НДС).

По итогам аукционных торгов победителями определены следующие компании:

ТОО «Аксугидро» (Казахстан), установленная мощность проекта 4,9 МВт, аукционная цена 15 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Жамбылского района Алматинской области;

ТОО «Алтын-Гидро» (Казахстан), установленная мощность проекта 2 МВт, аукционная цена 15,01 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Енбекшиказахского района Алматинской области;

Производственный кооператив «СПК «Ынтымақ» (Казахстан), установленная мощность проекта 3,5 МВт, аукционная цена 15,05 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Сарыагашского района Туркестанской области;

ТОО «Европа Солар» (Казахстан), установленная мощность проекта 1,4 МВт, аукционная цена 15,19 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

При проведении аукционных торгов в качестве наблюдателей приняли участие представители Министерства энергетики Республики Казахстан, ОЮЛ «KazEnergy», USAID, международной организации ПРООН, НПП «Атамекен». Наблюдателями отмечено проведение аукционных торгов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и подтверждена прозрачность работы электронной торговой системы организатора аукциона – АО «КОREМ».

Следующий аукцион назначен на 09.11.2021 г. по типу БиоЭС 10 МВт.