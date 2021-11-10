Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого ноября выросла на 0,15 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 86,24 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,17 доллара и составила 85,32 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,31 доллара - до 81,46 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого ноября повысилась на 0,48 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,57 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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