Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,27% — до 85,021 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,05%, до 84,19 доллара за баррель.

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 ноября опустились на 2,5 миллиона баррелей. API также сообщил о некотором снижении запасов бензина (на 0,6 миллиона баррелей) и росте запасов дистиллятов (также на 0,6 миллиона баррелей).

Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ожидают рост запасов на 2,1 миллиона баррелей.

Инвесторы также обращают внимание на другие новости из США. Ранее Белый дом заявил, что администрация США взаимодействует с ОПЕК+ на предмет увеличения поставок нефти и работает с антимонопольными властями для пресечения завышения цен. Кроме того, группа сенаторов-демократов ранее направила письмо президенту Джо Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва.

Рынки также оценивают данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической минэнерго США. Во вторник ведомство повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,13 миллиона, а на будущий год — до 11,9 миллиона баррелей в сутки.