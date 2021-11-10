«КазМунайГаз» завершил передачу АО «КазТрансГаз» в пользу АО «Самрук-Қазына»

БАКУ /Trend/ - АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) передал 100 процентов акций АО «КазТрансГаз» (КТГ) в пользу АО «Самрук-Қазына», при этом сумма сделки составила 1 тенге, передает Trend со ссылкой на КМГ.

9 ноября также прекращено действие договора доверительного управления, заключенного 11 марта 2021 года между КМГ и Фондом.

Отметим, что сделке предшествовало выполнение ряда юридических и финансовых условий, в том числе получение согласований кредиторов КМГ и соответствующих государственных органов. На первом этапе в октябре 2020 года КМГ рефинансированы еврооблигации на сумму 750 млн долларов США, при этом в новых условиях была предусмотрена возможность вывода КТГ. В ходе следующего этапа в июне 2021 года было получено согласие остальных держателей еврооблигаций КМГ на выделение КТГ.

Кроме того, проведение сделки было согласовано с банками-кредиторами КМГ, в том числе путем рефинансирования отдельных займов. Одним из этапов работы также стало принятие постановления Правительства РК «Об отчуждении стратегического объекта» от 8 ноября 2021 года, согласно которому КМГ разрешено проведение сделки по отчуждению 100% пакета акций КТГ в пользу Фонда путем заключения договора купли-продажи.

В настоящее время всеми кредиторами КМГ одобрено выделение КТГ в отдельную дочернюю компанию Фонда.

Напомним, КТГ входил в состав КМГ с момента создания национальной компании в 2002 году. На сегодняшний день КТГ управляет более 20 тыс. км магистральных газопроводов и более 56 тыс. км. газораспределительных сетей.