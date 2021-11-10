Российский ВТБ предоставил кредит крупному НПЗ Казахстана

Энергетика 10 ноября 2021 15:18 (UTC+04:00)
Российский ВТБ предоставил кредит крупному НПЗ Казахстана

Группа ВТБ и Атырауский нефтеперерабатывающий завод («АНПЗ») подписали кредитное соглашение о финансировании АНПЗ, сумма выборки составила 38,2 млрд рублей, передает Trend со ссылкой на АНПЗ.

Национальная компания «КазМунайГаз» выпустила корпоративную гарантию обеспечения исполнения обязательств.

Средства будут направлены на рефинансирование валютного займа, взятого у «Экспортно-импортного банка Китая» на реализацию проекта по модернизации завода.

Руководитель операций в Центральной Азии, старший вице-президент ВТБ Айдар Калиев:

«Кредитная сделка с АНПЗ является важным шагом по углублению партнерских отношений между группой ВТБ и НК „КазМунайГаз“, закладывает основы для их дальнейшего развития и открывает доступ компаниям группы к перспективному и емкому рынку рублевых заимствований. Реализация данной сделки, которая является крупнейшей для ВТБ в нефтегазовом секторе Казахстана, подтверждает лидирующие позиции и широкие возможности банка по предоставлению инновационных финансовых решений для казахстанских компаний».

Заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по экономике и финансам Даурен Карабаев:

«Сделка проводилась в период пандемии и несмотря на внешние сложности была своевременно и успешно закрыта. Соглашение с ВТБ позволило нам оптимизировать и диверсифицировать кредитный портфель группы КМГ и в целом снизить валютные риски».

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