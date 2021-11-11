Азербайджанская нефть незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 ноября понизилась на 0,2 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 86,04 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,21 доллара и составила 85,11 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,49 доллара - до 80,97 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 ноября снизилась на 0,27 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,3 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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