Цены на нефть показывают снижение

Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают снижение после того, как ОПЕК в своем докладе понизила прогноз мирового спроса на этот вид сырья на 2021 год. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent снижались в цене на 0,76% — до 82,24 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,69%, до 81,03 доллара за баррель.

"Нефть дешевеет на утренних азиатских торгах после того, как ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть на текущий год", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING.

Днем ранее ОПЕК опубликовала свой ежемесячный прогноз. В документе организация ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год, теперь ждет его роста на 5,7 миллиона баррелей в сутки вместо 5,8 миллиона баррелей месяцем ранее. Прогноз роста на 2022 год был сохранен на отметке в 4,2 миллиона баррелей в сутки.

Некоторое укрепление доллара также негативно сказывается на нефтяных котировках. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет третий день подряд, с начала недели показатель вырос на 1%. Удорожание нефти делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.

В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на шесть – до 450 агрегатов.