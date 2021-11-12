В Казахстане вводится запрет на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортным средством
В Казахстане вводится запрет на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортным средством, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.
Для недопущения возникновения дефицита на нефтепродукты Министерством энергетики разработан совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», предусматривающий введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.
Запрет не распространяется на вывоз смазочных масел и на случаи вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также вывоза ГСМ в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.
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