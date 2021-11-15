SOCAR прокомментировала утверждения о приобретении 30% акции TÜPRAŞ

БАКУ /Trend/ - В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) опровергли сообщения о приобретении SOCAR 30 процентов акций турецкой TÜPRAŞ, которая является дочерней компанией Koç Holding.

«Эти домыслы не соответствуют действительности», - сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Отметим, что ранее ряд турецких СМИ сообщил, что Koç Holding продал SOCAR 30 процентов акций TÜPRAŞ, что означает передачу нефтеперерабатывающего завода Алиага в Измире Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Отметим, что SOCAR Turkey начала свою коммерческую деятельность в Турции после приобретения 51 процента акций Petkim в 2008 году. В состав SOCAR Turkey входят лучшие в своем классе компании, такие как Petkim, TANAP, STAR Refinery, SOCAR Terminal, Petkim RES (ветроэлектростанция), Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret и SOCAR Depolama.

Компания сосредоточена на производстве нефтехимической продукции, переработке, торговле и распределении природного газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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