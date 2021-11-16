ЕБРР рассматривает возможность оказания поддержки Азербайджану в сокращении выбросов парниковых газов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность оказания поддержки азербайджанскому министерству энергетики в разработке дорожной карты для снижения выбросов двуокиси углерода и повышения устойчивости к климатическим изменениям при производстве электроэнергии, чтобы поддержать Азербайджан в сокращении выбросов парниковых газов в соответствии с его обязательствами, сказала в эксклюзивном интервью Trend глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова.

Она отметила, что ЕБРР поддерживает деятельность Агентства по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA), в том числе разработку его правовой базы (первичное и вторичное законодательство) и наращивание потенциала AERA в соответствии с передовой международной практикой и стратегиями страны.

"Кроме того, за счет развития возобновляемых источников энергии ЕБРР принимает активное участие в поддержке программы Азербайджана по декарбонизации. В настоящее время банк содействует реализации усилий Азербайджана по запуску первых тендеров по проектам в сфере возобновляемой энергетики посредством конкурентных аукционов и разработки нормативной базы для проектов в области ВИЭ", - отметила Махмудова.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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