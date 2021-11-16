В Казахстане состоится третий электронный аукцион на предоставление права недропользования

19 ноября 2021 года в 10:00 на сайте оператора электронных аукционов: www.gosreestr.kz состоится третий электронный аукцион на предоставление права недропользования, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Ранее два электронных аукциона по 25 участкам недр были успешно проведены в конце 2020 года и в начале 2021 года.

Из выставленных на электронный аукцион 18 августа 2021 года

22 участков, 19 ноября будет проведен аукцион по 14 участкам, по остальным 8-и участкам в соответствии с пунктом 1 статьи 99 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» аукцион на предоставление права недропользования отменен, из-за отсутствия минимального количества участников.

Проведение электронного аукциона позволит создать прозрачный и понятный механизм проведения аукционов в электронной форме, а также внедрения передовых цифровых технологий и привлечь к участию в аукционе вместе с казахстанскими компаниями и иностранные компании и создание новых рабочих мест.

Следить за ходом торгов может каждый желающий. Оператором – АО «Информационно-учетный центр» для этого будет создан отдельный онлайн аукционный зал.

Дополнительно сообщаем, что во время онлайн-трансляции на Facebook-аккаунте Министерства энергетики РК будет размещаться текущая ситуация по выставленным участкам, которая будет обновляться каждые полчаса.