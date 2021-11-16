Азербайджан имеет четкое видение, цели и задачи в отношении политики "зеленой" энергетики – Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан имеет четкое видение, цели и задачи в отношении политики "зеленой" энергетики.

Как передает во вторник Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече министров Форума стран-экспортеров газа (GECF).

Он отметил, что в последние годы глобальные климатические призывы, амбициозные обязательства и стратегии в области "зеленой" энергетики и "зеленой" экономики ведущих стран мира оказали и будут продолжать оказывать значительное влияние на энергетический сектор.

"Азербайджан поддерживает призывы и цели в отношении перехода к "чистой" энергетике. Мы поддерживаем экологически чистые энергетические технологии, производство водорода и усилия по укреплению позиции возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления. Эти направления являются важными составляющими национальных приоритетов социально-экономического развития нашей страны. В рамках Парижского соглашения и недавно завершившейся конференции COP26 Азербайджан еще раз заявил о своей приверженности этим целям", - отметил министр.

Шахбазов считает, что в условиях нынешнего энергетического кризиса устойчивое энергоснабжение невозможно без диверсификации источников энергии.

"Диверсификация энергоресурсов, как всегда, является гарантией стабильности на энергетическом рынке сейчас и в будущем. Мы находимся в положении, когда сохранение углеводородов в структуре энергопотребления имеет жизненно важное значение для противостояния потрясениям, ведущим к энергетическому кризису. На мировую газовую промышленность также влияют текущие тенденции, риски и конкурентная среда между традиционными и возобновляемыми источниками энергии. Однако благодаря своим многочисленным преимуществам в качестве источника энергии с низким содержанием углерода природный газ играет важную роль в энергетическом переходе", - пояснил он.

Министр добавил, что современная газотранспортная инфраструктура предоставляет возможности также для транспортировки водорода, который вошел в энергобаланс при высокой политической поддержке.

"Исследования международных энергетических институтов также показывают, что в ближайшие 30 лет природный газ будет занимать значительную долю на мировом энергетическом рынке. Согласно прогнозу ОПЕК, к 2045 году на нефть и газ будет приходиться более 50 процентов от общего энергобаланса. В этом контексте справедливый энергетический переход представляется возможным не за счет вытеснения традиционных источников энергии, а вместе с ними. Трудности с удовлетворением спроса на энергоресурсы в Европе и Азии и меняющийся ландшафт цен на нефть и уголь из-за резкого повышения цен на газ можно рассматривать как серьезный сигнал", - сказал Парвиз Шахбазов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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