Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана (версия 3)

(первая версия в 16:25)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание в формате видеоконференции Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend.

На заседании были рассмотрены мероприятия, проведенные для выполнения решений, принятых на прошлых заседаниях Рабочей группы.

Также участники заседания были проинформированы о поездке в город Шуша делегации в составе руководящих и должностных лиц министерства энергетики.

Кроме того, было отмечено, что выполнены поручения по теплоснабжению соответствующих зданий в городе Шуша, решены вопросы в сфере горячего водоснабжения.

Представители соответствующих государственных структур предоставили информацию о мерах, принятых на прошлой неделе по восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры в городе Шуша, Агдамском, Джебраильском, Физулинском, Кяльбаджарском районах, работах по строительству подстанций, линий электропередачи, обновлению кабельных линий, установке опор ЛЭП и трансформаторов.

Был рассмотрены меры, осуществляемые по электроснабжению воинских частей в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Было доведено до внимания, что на прошлой неделе на подстанцию "Агдам-1" подано напряжение, она работает в тестовом режиме, на этой неделе напряжение будет подано на подстанцию "Агдам-2".

В городе Лачин в настоящее время работают две подстанции, в дальнейшем планируется строительство новых подстанций.

Также обсуждались работы, проводимые по строительству гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы" через реку Араз, проведен обмен мнениями о проведении очередных встреч с совместной технической комиссией.

На заседании была заслушана информация о подключении Госслужбы по имущественным вопросам при министерстве экономики к Карабахской цифровой геоинформационной системе и состоянии информационного обмена.

Была подчеркнута важность обеспечения постоянного обновления и оперативности соответствующей информации, вводимой в систему надлежащими госструктурами, являющимися членами Рабочей группы.

На заседании был проведен обмен мнениями по другим текущим вопросам деятельности Рабочей группы.

Напомним, что Координационный штаб, созданный по распоряжению Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)